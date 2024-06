Il 2 giugno Sally Buzbee si è dimessa da direttrice del Washington Post, un incarico che ricopriva dal 2021. Buzbee, 58 anni, ha diretto per anni l’agenzia di stampa Associated Press ed è stata la prima donna a dirigere il quotidiano statunitense nei suoi 150 anni di storia. Non è stato comunicato il motivo delle sue dimissioni. Al suo posto arriverà Matt Murray, che dal 2018 al 2023 ha diretto il Wall Street Journal.