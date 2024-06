“Dal 3 giugno Garry Conille (nella foto), un medico di 58 anni, è il primo ministro di Haiti. Era stato eletto il 29 maggio dal consiglio presidenziale di transizione, istituito ad aprile in seguito alle dimissioni del premier Ariel Henry dovute all’aumento delle violenze delle bande criminali in tutto il paese”, scrive l’Afp. “È arrivato il momento di metterci al lavoro, non vi deluderemo”, ha affermato Conille durante una cerimonia nella capitale Port-au-Prince. Poi ha aggiunto che i partiti politici devono “mettere da parte le differenze nell’interesse superiore della nazione”. Conille era già stato primo ministro per sei mesi tra il 2011 e il 2012, e ora potrà formare un governo in accordo con il consiglio presidenziale di transizione, cercando di far fronte alla violenza delle bande, di ripristinare la sicurezza e di organizzare elezioni trasparenti, che ad Haiti non si tengono dal 2016. ◆