Dick Schoof, ex capo dei servizi segreti e dell’ufficio antiterrorismo olandese, è stato nominato primo ministro, scrive de Volkskrant. Schoof, 67 anni, guiderà la coalizione di governo che si è formata dopo mesi di negoziati e dominata dal Partito per la libertà (Pvv), la formazione di estrema destra di Geert Wilders, che ha vinto le elezioni di novembre senza però ottenere abbastanza seggi per governare da solo. Fanno parte della coalizione il Partito popolare per la libertà e la democrazia, di centrodestra, il centrista Nuovo contratto sociale e il Movimento civico-contadino.