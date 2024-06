Astronomia Il telescopio spaziale Hubble, lanciato nel 1990 sta invecchiando. Dei suoi tre giroscopi, strumenti essenziali per orientare il telescopio nello spazio, solo due restano operativi. La Nasa ha annunciato che d’ora in poi Hubble ne userà solo uno, lasciando l’altro di riserva. Questo dovrebbe consentirgli di funzionare per almeno altri dieci anni, anche se in modo più limitato rispetto al passato.