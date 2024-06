Stati Uniti Il 17 giugno Wes Moore ( nella foto ), governatore democratico del Maryland, ha concesso la grazia a 175mila persone condannate per consumo di cannabis, depenalizzato nello stato un anno fa. Anche se tre quarti degli statunitensi vivono in stati dove la cannabis è legale, questo riconoscimento non c’è ancora a livello federale. Il 16 maggio l’amministrazione Biden ha avviato una procedura per classificare la cannabis come stupefacente meno pericoloso.