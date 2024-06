Biologia A maggio Google Deep­Mind ha pubblicato AlphaFold 3, la nuova versione del sistema di intelligenza artificiale che prevede la struttura delle proteine (nell’immagine). Il software è in grado di creare modelli delle interazioni tra le proteine e altre molecole, in particolare rna e dna, e potrebbe essere usato per studiare i processi biologici e mettere a punto nuove terapie, scrivono su Nature i suoi sviluppatori.