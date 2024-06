Ci sono le immagini di Marcelo Montecino scattate in Cile negli anni della dittatura, quelle di Kazuo Kitai durante le proteste del sessantotto in Giappone, e quelle di Robert Dunn che ha seguito il movimento Occupy Wall street a New York. Accanto a ogni foto si racconta il suo contesto e il modo in cui lavoravano i fotoreporter.