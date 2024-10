Al largo dell’Africa occidentale c’è un grande cratere sottomarino chiamato Nadir. Uno studio pubblicato su Communications Earth & Environment ne ha ricostruito la struttura in tre dimensioni. I risultati suggeriscono che il cratere sia stato prodotto da un asteroide. Il Nadir ha un’età simile a quella del Chicxulub, in Messico, che risale a circa 66 milioni di anni fa ed è stato attribuito all’impatto con un corpo celeste. Gli enormi sconvolgimenti ambientali provocati dall’evento avrebbero causato l’estinzione di massa del cretaceo, che cancellò la maggior parte delle specie viventi all’epoca, compresi i dinosauri. Non è ancora chiaro se il Nadir si sia formato prima o dopo il Chicxulub e se abbia contribuito all’estinzione di massa. Secondo i ricercatori, è molto insolito trovate due crateri formati da grandi asteroidi così vicini nel tempo: è quindi possibile che i due impatti siano dovuti ai frammenti di uno stesso oggetto spaziale. ◆