La socializzazione è fondamentale per alleviare il disagio emotivo e i sintomi di alcuni disturbi mentali, scrive El País. Tuttavia la maggior parte delle persone va in terapia proprio perché ha qualche tipo di problema relazionale. Passare del tempo con gli altri può essere di grande sostegno, ma richiede anche molte energie, soprattutto se non si ha la capacità di mostrarsi per quello che si è davvero. In gruppo, infatti, ci si può sentire costretti a interpretare un ruolo determinato o a soddisfare le aspettative degli altri. Per stare meglio non basta quindi circondarsi di altre persone. È necessario costruire un ambiente sicuro basato sull’ascolto e sull’onestà reciproca. ◆