Il 7 dicembre il reporter Chhoeung Chheung, 67 anni, è morto per i colpi d’arma da fuoco ricevuti mentre era impegnato a seguire il disboscamento illegale nel nordovest della Cambogia. A sparargli è stato Si Loeuy, un noto boscaiolo clandestino. Chheung scriveva per il giornale online Kampuchea Aphivath News e quando è stato ucciso si stava dirigendo con un collega verso il Beng Per wildlife sanctuary, un’area protetta che tra il 2022 e il 2023 ha perso il 72 per cento di foresta primaria, principalmente per concessioni all’industria della gomma. Nel 2024 la Cambogia è al 151° posto su 180 nella classifica sulla libertà di stampa di Reporter senza frontiere.