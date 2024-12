La presenza di piante negli spazi interni ha effetti positivi sulla salute, come l’abbassamento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna , scrive il New York Times . È stato dimostrato che negli ospedali il verde riduce il dolore e l’ansia nei pazienti, mentre sul posto di lavoro rende le persone più felici e produttive. Inoltre essere esposti ai microbi presenti nella terra, anche quella nei vasi , è molto utile per il microbioma. Per alcuni la cura delle piante può anche diventare un momento di meditazione.