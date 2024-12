Le elezioni presidenziali del 7 dicembre hanno segnato il ritorno al potere di John Dramani Mahama, già capo dello stato dal 2012 al 2017 e candidato del Congresso nazionale democratico (Ndc, all’opposizione). Con il 56,5 per cento dei voti, Mahama si è imposto sullo sfidante Mahamudu Bawumia, vicepresidente uscente, del Nuovo partito patriottico (Npp). Sui social media i commentatori come il giornalista investigativo ghaneano Manasseh Azure Awuni hanno parlato di un “bagno di sangue” per l’Npp, contro cui si è rivolta la rabbia di una popolazione provata da gravi difficoltà economiche. Il **Daily Graphic **sottolinea anche l’importanza dell’elezione della prima donna vicepresidente, Naana Jane Opoku-Agyemang, ex ministra dell’istruzione. Tuttavia, nota il quotidiano, in generale le candidate sono uscite sconfitte dal voto e non riusciranno a raggiungere la quota del 30 per cento dei rappresentanti in parlamento, come previsto da una recente legge ghaneana per favorire la presenza delle donne negli organi decisionali. ◆