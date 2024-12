Il candidato dell’opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia (nella foto), in esilio in Spagna dall’inizio di settembre, ha dichiarato il 9 dicembre in un’intervista al País che il prossimo 10 gennaio sarà in Venezuela per fare quello che gli corrisponde di diritto: insediarsi come presidente legittimo del paese. Si è anche detto ottimista sul fatto che le autorità non gli impediranno di rientrare. González ha escluso che guiderà un governo dall’esilio. “Siamo disposti a una transizione ordinata e pacifica”, ha assicurato. Secondo i dati resi noti dall’opposizione, alle elezioni dello scorso 28 luglio González Urrutia avrebbe avuto il 60 per cento dei voti. Le autorità elettorali invece hanno proclamato vincitore il leader socialista Nicolás Maduro, che ha ottenuto così il terzo mandato consecutivo.