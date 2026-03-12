Sei persone sono morte nell’incendio scoppiato a bordo di un autobus della rete AutoPostale nel tardo pomeriggio del 10 marzo nel centro di Kerzers, nel cantone svizzero di Friburgo. Secondo la polizia si è trattato di un atto doloso ma non di matrice terroristica: un passeggero si è dato fuoco e le fiamme hanno distrutto il veicolo. Numerose persone sono rimaste ferite, tra cui l’autista e un paramedico intervenuto. Il quotidiano Neue Zürcher Zeitung ricorda che recentemente in Svizzera si sono verificati diversi incidenti che hanno coinvolto autobus e treni.