Assumere ogni giorno integratori vitaminici può rallentare leggermente l’invecchiamento biologico, suggerisce uno studio pubblicato su Nature Medicine. I ricercatori hanno suddiviso un campione di quasi mille soggetti con un’età media di circa settant’anni in quattro gruppi, somministrando a ciascuno una diversa combinazione di integratori, estratto di cacao e placebo. Dopo due anni hanno analizzato cinque indicatori della metilazione del dna, noti come “orologi epigenetici”, rilevando un rallentamento medio di quattro mesi nei partecipanti che avevano assunto le vitamine. L’effetto era maggiore nelle persone con un’età biologica più avanzata, probabilmente perché avevano deficit nutritivi più gravi.