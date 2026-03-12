Dal 28 marzo i minori di 16 anni in Indonesia non potranno usare social media come Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. La misura, decisa dal governo, potrebbe avere un impatto molto significativo per le grandi aziende tecnologiche. Il paese ha 287 milioni di abitanti e più di 174 milioni hanno un account Facebook, il quarto bacino nazionale di utenti più grande al mondo, scrive The Diplomat.
