Dal 28 marzo i minori di 16 anni in Indonesia non potranno usare social media come Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. La misura, decisa dal governo, potrebbe avere un impatto molto significativo per le grandi aziende tecnologiche. Il paese ha 287 milioni di abitanti e più di 174 milioni hanno un account Facebook, il quarto bacino nazionale di utenti più grande al mondo, scrive The Diplomat.