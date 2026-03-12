“Sonko contro Diomaye: chi è il grande perdente?”, si chiede il sito Senego, notando che i rapporti tra il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ( nella foto ) e il suo primo ministro Ousmane Sonko sono arrivati a un punto di rottura. In vista delle presidenziali del 2029 si è riunita il 7 marzo la coalizione “Diomaye presidente” che si sta organizzando per avere una base politica indipendente dal Pastef, il partito di governo. Questo potrebbe essere percepito da alcuni elettori come un tradimento di Diomaye verso la forza politica che l’ha portato al potere. “Alla fine”, conclude il sito, “il grande perdente rischia di essere il popolo, che aveva creduto nella promessa di rottura con il passato incarnata dai due uomini”.