Nell’Europa settentrionale l’alternanza tra caldo e freddo, chiamata “terapia di contrasto”, fa da tempo parte della vita quotidiana, ma negli ultimi anni questa tradizione ha cominciato a diffondersi in altri paesi, spiega Bbc. Condé Nast Traveller ha inserito il “benessere vichingo” tra le tendenze del 2026, citando il crescente interesse per i rituali radicati nelle culture nordiche: saune e immersioni in acqua fredda, di solito abbinate ad attività a contatto con la natura, come camminare scalzi, nuotare in mare o addentrarsi nella foresta. Il successo di queste pratiche deriva forse da un cambiamento culturale: le nuove generazioni sono più attente alla salute e hanno un bisogno maggiore di disconnettersi.◆