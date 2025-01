Quando fa freddo, il pensiero di una sauna riscaldante è molto allettante. Nel 2025 la sauna sembra essere di forte tendenza in fatto di benessere, e nel Regno Unito non mancano i posti in cui riscaldarsi e sudare. Secondo la British sauna society (Bss), un’associazione che promuove la cultura della sauna, nel paese sono attualmente 147 le saune pubbliche autentiche, quelle cioè che rispettano rigorosamente i princìpi finlandesi, con pareti in legno, pietre calde e vasche fredde. Ed è un numero in crescita. Gabrielle Reason, della Bss, laureata in psicologia e fisiologia all’università di Oxford, afferma che le saune stanno diventando luoghi di socializzazione, relax e distensione, e che sempre più persone scelgono di abbandonare i pub a favore di attività concentrate sul benessere.

Le saune presentano una serie di benefici per la salute grazie al caldo secco e al modo in cui influisce sul nostro corpo. Mark Harper, medico e autore del libro Chill. The cold water swim cure (Freddo. La cura del nuoto in acqua fredda) afferma che “le saune sono un modo sicuro per ottenere un moderato stress termico che migliora la salute. Mentre un’esposizione eccessiva al calore può essere dannosa e provocare ipertermia, una quantità moderata di stress da freddo o da caldo può fare bene”. Entrambi producono una leggera risposta allo stress, attivando il sistema nervoso simpatico, i meccanismi antinfiammatori e cardiovascolari, e provocando sensazioni di rilassamento.

Secondo una revisione sistematica pubblicata sulla rivista Experimental Gerontology, facendo la sauna con regolarità l’organismo si acclimata allo stress termico moderato “grazie a un fenomeno biologico noto come ormesi, che innesca una serie di meccanismi protettivi”. L’uso frequente della sauna “può prevenire gli effetti dell’invecchiamento e prolungare lo stato di buona salute”, concludono gli autori.

Un articolo pubblicato nel 2020 su Preventive Medicine Reports ha rilevato che le persone che frequentavano una sauna da 9 a 12 volte al mese presentavano un rischio inferiore del 53 per cento di sviluppare demenza nei due decenni successivi. I ricercatori pensano che i benefici siano dovuti al fatto che le saune aiutano a ridurre i livelli di infiammazione nel corpo, un noto fattore scatenante del declino cognitivo. La sauna potrebbe perfino farvi sembrare più giovani perché migliora l’idratazione della pelle, riducendone l’oleosità e mantenendo l’equilibrio ottimale del ph.

Ma la notizia più apprezzata probabilmente è che, secondo un recente studio pubblicato sull’International Journal of Circumpolar Health, le persone che fanno la sauna sono più felici e hanno livelli di energia più elevati rispetto a chi non la fa. Hans Hägglund, ricercatore presso l’Uppsala university hospital in Svezia, ha intervistato 971 persone di età compresa tra i 24 e i 71 anni scoprendo che chi faceva una sauna almeno una volta al mese era “più felice, dormiva meglio, aveva più energia e riteneva di godere di una migliore salute mentale e fisica” rispetto a chi non la faceva. “L’esposizione al calore della sauna crea uno stress a basso impatto che in seguito può farci sentire meglio. Fare una sauna significa anche stare seduti e rilassarsi, spesso chiacchierando con altre persone, con un relativo beneficio sociale”, afferma Reason.

Con quale frequenza si dovrebbe usare la sauna?

Secondo alcuni studi condotti in Finlandia, dove l’uso della sauna è molto diffuso, farla fra le tre e le sette volte alla settimana offre i massimi benefici sulla salute. Secondo Reason, però, per molte persone è sufficiente anche solo una volta a settimana per notare dei miglioramenti. “Molti di noi non riescono a fare la sauna più di una volta alla settimana, ma è sufficiente se si fa in modo corretto”, afferma.

Per quanto tempo è opportuno restarci?

Se si sta in sauna per dieci minuti, l’afflusso di sangue alla pelle può aumentare fino a dieci volte, e se non si è abituati questo può essere accompagnato da una riduzione del flusso sanguigno verso il cervello. Per questo molti principianti possono soffrire di vertigini. “Raramente la sauna è rischiosa e la maggior parte delle persone esce se ha troppo caldo”, dice Harper. “Il consiglio è di restare dentro per tre o quattro minuti, o per tutto il tempo in cui ci si sente a proprio agio, poi uscire e rinfrescarsi prima di rientrare, per aumentare la propria tolleranza”. Reason sostiene che dovremmo puntare a trascorrere 60 minuti in sauna, se la facciamo una volta alla settimana. “La raccomandazione è di restare in sauna per 12 o 15 minuti per avere una bella scarica di endorfine, poi uscire e rinfrescarsi all’aria aperta, in mare o in una vasca e ripetere il ciclo per tre volte”, conclude.

Qual è la temperatura ideale?

Le saune in genere sono riscaldate a circa 70-100°C, anche se la temperatura ottimale dipende da preferenze personali. Harper suggerisce di cominciare dalla più bassa e di familiarizzare con la temperatura prima di aumentarla. “Dovrebbe essere abbastanza calda da poterci rimanere per qualche minuto senza provare disagio”, afferma. Un’autentica sauna finlandese ha delle caratteristiche che la distinguono da altri tipi. “Cercate una sauna dove si può versare l’acqua sulle pietre, non quelle riscaldate con le stufette elettriche”, dice Reason.

Fare la sauna protegge dalle infezioni invernali?

Uno studio dell’università di Vienna ha dimostrato che gli adulti che usano regolarmente la sauna contraggono meno raffreddori di quelli che non la usano. In un altro studio del 2022 condotto da Setor Kunutsor dell’università di Bristol si è scoperto che fare una sauna almeno due volte alla settimana può contribuire a proteggere da malattie come la polmonite.

C’è qualcuno che non dovrebbe fare la sauna?

La sauna non è adatta a tutti. Chi ha una patologia cardiaca o qualsiasi altro problema di salute dovrebbe consultare il medico prima di usarla. Il servizio sanitario nazionale nel Regno Unito suggerisce che le donne incinte “potrebbero evitarla per il rischio di surriscaldamento, disidratazione e svenimento, soprattutto nelle prime settimane di gravidanza”. ◆ gim

