Il presidente congolese, Denis Sassou Nguesso, 82 anni, di cui oltre la metà in carica, è stato confermato alle elezioni del 15 marzo con quasi il 95 per cento delle preferenze. “Il voto è stato una formalità che lasciava pochi dubbi”, commenta il sito Afrik.com. Sassou Nguesso ha vinto contro sei sfidanti poco conosciuti, in un totale blackout informativo: come per le precedenti elezioni del 2016 e del 2021, le autorità hanno imposto il blocco di internet. Denunciando la mancanza di trasparenza, i principali partiti dell’opposizione non hanno presentato candidati, mentre due degli oppositori più noti sono in carcere da dieci anni.