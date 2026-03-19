Il presidente congolese, Denis Sassou Nguesso, 82 anni, di cui oltre la metà in carica, è stato confermato alle elezioni del 15 marzo con quasi il 95 per cento delle preferenze. “Il voto è stato una formalità che lasciava pochi dubbi”, commenta il sito Afrik.com. Sassou Nguesso ha vinto contro sei sfidanti poco conosciuti, in un totale blackout informativo: come per le precedenti elezioni del 2016 e del 2021, le autorità hanno imposto il blocco di internet. Denunciando la mancanza di trasparenza, i principali partiti dell’opposizione non hanno presentato candidati, mentre due degli oppositori più noti sono in carcere da dieci anni.
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Questo articolo è uscito sul numero 1657 di Internazionale, a pagina 25. Compra questo numero | Abbonati