Con l’arrivo della primavera si può avvertire il desiderio di svuotare gli armadi e ricominciare da capo, scrive Psychology Today. Riordinare può sembrare un’attività puramente pratica, ma in realtà contribuisce al benessere mentale: una casa in disordine può aumentare i livelli di stress, distrarci da altre attività e farci sentire sopraffatti. Liberando lo spazio fisico si ottiene più chiarezza su ciò che si vuole. Non c’è bisogno di sistemare tutto in una volta. Si può cominciare con un cassetto e poi proseguire a piccoli passi.