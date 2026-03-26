Il mercato globale delle procedure estetiche invasive è passato dai 25 miliardi di dollari del 2016 ai 137 miliardi del 2024, potrebbe superare i 180 miliardi entro il 2033. Un boom dovuto al calo dei costi, ma anche ai social media che diffondono modelli di bellezza irrealistici e al turismo estetico verso paesi con controlli meno stringenti. Nonostante la crescita, il settore non è ancora regolato in modo adeguato e il confine tra chirurgia e trattamenti cosmetici è sempre più sfumato. Botox e filler, percepiti come poco invasivi, possono provocare infezioni e danni permanenti, con costi sanitari difficili da stimare. In molti casi gli interventi sono eseguiti da personale non formato e fuori dalle strutture mediche. Di recente Australia e Germania hanno introdotto misure per limitare i rischi e garantire trattamenti qualificati, ma in molti paesi mancano norme adeguate. Secondo The Bmj tra le priorità ci sono permettere solo a professionisti certificati di eseguire gli interventi, rafforzare la formazione e contrastare la pubblicità ingannevole. ◆