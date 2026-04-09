Una pianta di tabacco (Nicotiana benthamiana) è stata riprogrammata per produrre cinque diverse sostanze psichedeliche. Tramite un batterio, i ricercatori hanno introdotto nove geni che permettono di sintetizzare composti presenti in funghi, piante e animali, come la psilocibina e la dmt. La tecnica, descritta su Science Advances, non modifica il genoma e i geni aggiunti hanno vita breve. La domanda di queste sostanze è in crescita per le loro applicazioni nella ricerca e in medicina, e produrle in questo modo potrebbe offrire un’alternativa più sostenibile e controllata rispetto all’estrazione dalle fonti originarie.