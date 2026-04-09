Il Bangladesh è alle prese con la peggior epidemia di morbillo degli ultimi anni, con più di cento bambini morti e un numero crescente di neonati non vaccinati. Il governo di Dhaka, insieme alle Nazioni Unite, sta conducendo una campagna vaccinale dopo che da marzo sono stati confermati novecento casi. Il paese ha un programma di immunizzazione contro il morbillo, ma la cattiva gestione dei governi precedenti ha prodotto mancanze nelle aree vulnerabili e carenze nelle scorte di vaccini. Per l’Onu il 95 per cento della popolazione dev’essere vaccinato perché la malattia non si propaghi. ◆