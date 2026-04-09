  1. Vietato parlare al microfono e salutare con il pollice alzato.
  2. Non serve che balli, ma almeno fingi di divertirti.
  3. Accetta richieste musicali solo da chi vuoi rimorchiare.
  4. La tribal house music per la festa di matrimonio di tua sorella non è una buona idea.
  5. Quando la pista si svuota c’è una sola soluzione: i Village People.

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Questo articolo è uscito sul numero 1660 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati