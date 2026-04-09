- Vietato parlare al microfono e salutare con il pollice alzato.
- Non serve che balli, ma almeno fingi di divertirti.
- Accetta richieste musicali solo da chi vuoi rimorchiare.
- La tribal house music per la festa di matrimonio di tua sorella non è una buona idea.
- Quando la pista si svuota c’è una sola soluzione: i Village People.
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Questo articolo è uscito sul numero 1660 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati