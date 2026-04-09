Il governo basco ha chiesto di trasferire temporaneamente (dal 1 ottobre 2026 al 30 giugno 2027) al museo Guggenheim di Bilbao il quadro di Picasso Guernica , per commemorare il novantesimo anniversario del primo governo autonomo basco e del bombardamento della città basca di Guernica da parte dell’aviazione di Hitler. L’opera è esposta al museo Reina Sofía di Madrid dal 1992 e le richieste di trasferimento nella regione sono sempre state respinte. Per il presidente del governo autonomo basco Imanol Pradales, l’arrivo del dipinto “sarebbe un ottimo modo per fare un passo avanti nelle riparazioni dovute al popolo basco”, nonché “un appello per la pace in un momento di guerre e tentazioni totalitarie”. Secondo il quotidiano di Madrid El País, invece, le preoccupazioni per la tutela di un capolavoro devono prevalere sulle considerazioni politiche.