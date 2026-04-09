Il giacimento fossile di Jiangchuan, nel sudovest della Cina, mostra la composizione di un ecosistema marino del periodo ediacarano e colma un vuoto nella storia evolutiva degli animali moderni. Tra gli oltre 700 reperti, risalenti a circa 540 milioni di anni fa, spiccano organismi a forma di U dotati di tentacoli, antenati primordiali dei vertebrati, e organismi vermiformi che possedevano già bocca, intestino e faringe. La scoperta, descritta su Science, dimostra che gli organismi multicellulari macroscopici comparirono già prima del cambriano e suggerisce un’evoluzione graduale della complessità invece dell’esplosione improvvisa che era stata finora ipotizzata.