I bombi (nella foto) sono in grado di riconoscere un ritmo anche se il tempo viene modificato, conclude uno studio pubblicato su Science. I ricercatori hanno usato dei led che lampeggiavano con sequenze diverse piazzati su dei bicchierini, uno dei quali conteneva acqua zuccherata. I bombi tendevano a essere attirati dalla sequenza associata alla ricompensa, anche quando veniva riprodotta a velocità diverse, una capacità finora osservata solo nei mammiferi e negli uccelli.