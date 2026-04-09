In seguito a un’ondata di proteste, il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha chiarito il 7 aprile che gli uomini tra i 17 e i 45 anni possono viaggiare all’estero senza limitazioni. A sollevare la questione era stata la Frankfurter Rundschau, che il 3 aprile aveva evidenziato un articolo della nuova legge sul servizio di leva, entrata in vigore all’inizio del 2026, secondo il quale gli uomini tedeschi tra i 17 e i 45 anni devono chiedere l’autorizzazione dell’esercito per soggiorni fuori dal paese superiori ai tre mesi. Pistorius ha annunciato che sarà presto varato un decreto che cancellerà l’obbligo finché il servizio militare rimarrà volontario, cioè in assenza di conflitti. Per ora è obbligatorio solo compilare un questionario al compimento dei 18 anni. Molte delle tradizionali marce di Pasqua per la pace che si sono svolte nel paese si sono trasformate in proteste contro il servizio militare (nella foto, una manifestazione a Stoccarda, 4 aprile 2026). ◆