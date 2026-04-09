Se le relazioni positive sono associate a una vita più sana e più lunga, quelle problematiche sembrano avere l’effetto opposto. Passare del tempo con una persona difficile può avere sul lungo periodo un effetto negativo sulla salute fisica, accelerando potenzialmente il processo di invecchiamento. Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, le relazioni faticose, caratterizzate da ostilità e tensioni, aumentano lo stress cronico e alzano i biomarcatori associati all’invecchiamento. Il consiglio più ovvio, afferma Byungkyu Lee, ricercatore della New York university e autore dello studio, è troncare i rapporti che sono quasi esclusivamente fonte di stress. ◆
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Questo articolo è uscito sul numero 1660 di Internazionale, a pagina 100. Compra questo numero | Abbonati