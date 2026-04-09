La presidente messicana Claudia Sheinbaum ( nella foto ) il 7 aprile ha criticato il rapporto presentato la settimana scorsa dal Comitato contro le sparizioni forzate delle Nazioni Unite, secondo cui questa pratica è un crimine contro l’umanità che avviene in maniera generalizzata e sistematica nel paese latinoamericano, con la complicità dello stato e delle autorità locali. “Sheinbaum ha sottolineato che l’unico responsabile delle sparizioni forzate è il crimine organizzato e che il suo governo sta facendo sforzi enormi per contenere il problema”, scrive El País América. Inoltre, secondo lei il rapporto prenderebbe “in esame solo pochi casi e in pochi stati”.