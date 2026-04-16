Sudan Il 15 aprile, nel terzo anniversario dell’inizio della guerra civile, si è svolta a Berlino una riunione per raccogliere aiuti umanitari per il paese devastato dal conflitto (nella foto, profughi sudanesi). La conferenza è stata organizzata da Germania, Unione africana, Unione europea, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, ma non sono stati invitati l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido.
Benin Il ministro dell’economia Romuald Wadagni, 49 anni, ha vinto le presidenziali del 12 aprile con più del 94 per cento dei voti. Wadagni prende il posto di Patrice Talon, in carica dal 2016, che l’aveva indicato come suo successore.
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Questo articolo è uscito sul numero 1661 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati