Sudan Il 15 aprile, nel terzo anniversario dell’inizio della guerra civile, si è svolta a Berlino una riunione per raccogliere aiuti umanitari per il paese devastato dal conflitto (nella foto, profughi sudanesi). La conferenza è stata organizzata da Germania, Unione africana, Unione europea, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, ma non sono stati invitati l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido.