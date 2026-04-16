La situazione riflette un cambiamento più ampio. Per decenni la globalizzazione si è basata sulla libertà di navigazione garantita dal diritto internazionale e, soprattutto, dalla supremazia navale degli Stati Uniti. Oggi questo equilibrio è scomparso: Washington non è più l’unico garante degli oceani e non si percepisce più come il principale beneficiario del libero scambio. Altri soggetti stanno occupando il vuoto. La Cina rivendica il controllo del mar Cinese meridionale e costruisce infrastrutture nelle aree contese, mentre rotte cruciali come lo stretto di Bab el Mandeb (che congiunge il mar Rosso al golfo di Aden) sono diventate instabili per effetto di conflitti regionali. “In un contesto del genere l’Iran usa Hormuz come strumento di pressione”, continua Bouissou. Controllare uno stretto così difficile da aggirare significa influenzare direttamente i prezzi dell’energia e l’economia mondiale. L’imposizione di un pedaggio mostra che il transito non è più un diritto garantito ma diventa una concessione negoziata, spesso subordinata a rapporti di forza politici e militari.