Dopo il fallimento dei negoziati a Islamabad, in Pakistan, per mettere fine alla guerra in Iran e far ripartire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, il 12 aprile Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi avrebbero a loro volta imposto un blocco navale nel golfo Persico per fermare le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani. Secondo Washington il blocco è effettivo dal 13 aprile e ha già impedito il transito di diverse navi, anche se alcune sono comunque riuscite a passare. Da parte loro le autorità militari iraniane hanno minacciato di fermare completamente il traffico commerciale nel Golfo e nel mar Rosso. Il 15 aprile il Pentagono ha annunciato di voler aumentare la pressione su Teheran inviando altri diecimila soldati nell’area, che si aggiungerebbero ai cinquantamila già presenti, scrive il Wash­ington Post. Secondo il quotidiano, procedono anche i piani per un’operazione di terra in Iran.