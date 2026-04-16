Due escursionisti hanno chiamato la polizia perché hanno trovato dei resti di un cadavere nel parco Ridley Creek, in Pennsylvania, Stati Uniti. Dopo un esame l’ufficio del medico legale della contea ha detto che si trattava di resti umani. Volontari e funzionari pubblici, tra cui la polizia locale, quella di stato e quella di Filadelfia, hanno setacciato la zona, ma non hanno trovato altre tracce del morto. A quel punto il medico legale ha fatto “un esame più approfondito dei presunti resti umani”, scoprendo che in realtà erano di un cervo. Le indagini sono state sospese.