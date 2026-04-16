Spazio Il 10 aprile il veicolo spaziale Orion con a bordo i quattro astronauti della missione Artemis II è ammarato con successo nell’oceano Pacifico. La missione era partita dieci giorni prima e aveva realizzato il primo sorvolo lunare di un equipaggio umano dalla fine del programma Apollo nel 1972. La prossima tappa del programma Artemis della Nasa dovrebbe partire a metà del 2027.
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Questo articolo è uscito sul numero 1661 di Internazionale, a pagina 104. Compra questo numero | Abbonati