La crema solare aperta dalla scorsa estate protegge ancora dalle scottature e dai raggi ultravioletti? La Süddeutsche Zeitung spiega che, a contatto con luce, aria e calore, i filtri solari si degradano perdendo gradualmente la loro efficacia. La scadenza di una crema dopo l’apertura di solito è indicata sulla confezione: “12 M”, per esempio, significa dodici mesi. Se è scaduta non è solo meno efficace: rischia di essere dannosa perché determinati filtri, come l’octocrilene, si degradano producendo sostanze potenzialmente nocive.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 108. Compra questo numero | Abbonati