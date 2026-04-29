Il 23 aprile è stato arrestato Gannon Ken Van Dyke, un soldato delle forze speciali statunitensi accusato di aver usato informazioni riservate per scommettere sulla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro il 3 gennaio. “Sfruttando il fatto di sapere in anticipo dell’operazione, avrebbe puntato più di 30mila dollari sulla piattaforma Polymarket, guadagnandone 400mila”, scrive Npr. “Il caso rende ancora più urgente il dibattito sui rischi dei mercati predittivi e sull’uso illecito di informazioni riservate”.