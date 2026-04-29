Il 26 aprile Sam Altman ( nella foto ), amministratore delegato dell’azienda di intelligenza artificiale OpenAi, ha pubblicato una lettera in cui si scusa per non aver segnalato alle autorità l’account di Jesse Van Rootselaar, l’autrice della sparatoria del 10 febbraio a Tumbler Ridge, in Canada, in cui sono morte otto persone. “L’account era stato bloccato a giugno per attività violente, ma non considerato così pericoloso da avvisare la polizia”, scrive la Cnn. Altman ha promesso più collaborazione con le istituzioni. Le autorità canadesi hanno definito le scuse necessarie ma insufficienti.