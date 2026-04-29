Cambiare opinione non è facile, scrive New Scientist, perché il cervello prova a difendere le sue convinzioni attraverso ragionamenti distorti e rende più difficile ammettere l’errore. L’apertura mentale dipende proprio dalla capacità di sopportare questo disagio emotivo, e offre diversi vantaggi: permette di valutare meglio le informazioni, di cambiare idea davanti a nuove evidenze e rende meno inclini a credere alle teorie del complotto. Strategie come aumentare la consapevolezza delle proprie emozioni, adottare un approccio più analitico, ridimensionare l’importanza del singolo disaccordo e considerare gli errori come occasioni di crescita possono aiutare a diventare più flessibili. ◆