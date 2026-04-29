La Sony ha sviluppato Ace (nella foto), il primo robot capace di competere con giocatori di ping pong di alto livello. Il suo vantaggio principale è la velocità: nove telecamere sincronizzate, sensori visivi a eventi e un sistema di controllo basato sull’apprendimento di rinforzo adattivo gli consentono di prevedere con precisione la traiettoria della palla e rispondere in tempo reale. Nell’aprile 2025, in una serie di partite ufficiali della Japan table tennis association, Ace ha battuto giocatori d’élite e per la prima volta anche un professionista. I suoi sviluppatori precisano su Nature che il robot non raggiunge ancora il livello dei campioni del mondo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 104. Compra questo numero | Abbonati