“In meno di una settimana quattro giovani sono morti in Francia sul posto di lavoro dove svolgevano un tirocinio o un apprendistato. Avevano tra i 15 e i 25 anni”, scrive il quotidiano Libération. “Non sono episodi isolati: vanno di pari passo con la precarietà del lavoro, lo smantellamento dei programmi di formazione, l’erosione dei diritti degli apprendisti e la diffusione dell’esperienza lavorativa fin da giovanissimi. Negli ultimi dieci anni il presidente Emmanuel Macron ha portato avanti delle riforme che puntano a far entrare i giovani nel mondo del lavoro sempre prima, senza garanzie di formazione, supervisione o sicurezza”, conclude il giornale. ◆