Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che dal 1 maggio non faranno più parte dell’Opec. “È un duro colpo per il gruppo dei paesi esportatori di petrolio e in particolare per l’Arabia Saudita”, spiega la Reuters, in un momento di crisi dovuta alla guerra in Iran.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati