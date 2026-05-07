I casi di tumore tra le persone sotto i cinquant’anni sono sempre più frequenti, ma i motivi non sono ancora chiari. Uno studio epidemiologico realizzato nel Regno Unito e pubblicato su The Bmj Oncology ha evidenziato un aumento di 11 diverse neoplasie tra i 20 e i 49 anni, tra cui quelle al seno e al colon. Incrociando i dati oncologici con i principali fattori di rischio, come fumo e alcol, si è osservato che questi parametri sono rimasti stabili o migliorati nel tempo. L’unica eccezione è l’indice di massa corporea, in costante crescita e correlato a dieci degli undici tumori analizzati. Ma secondo gli autori l’obesità spiega solo in parte l’aumento dei tassi di tumori a insorgenza precoce, le cui cause dipendono probabilmente da una combinazione di più fattori.