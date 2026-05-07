- Imparare a memoria le recensioni di Amazon non vale.
- Se si parla più di uomini che di libri, cambiate nome al gruppo.
- Per incentivare la partecipazione alla discussione aumenta l’offerta di alcol.
- Non leggere a voce alta le scene di sesso: non sei più alle medie.
- Se sei l’unico maschio nel circolo di lettura, il problema non sei tu: sono i maschi.
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Questo articolo è uscito sul numero 1664 di Internazionale, a pagina 122. Compra questo numero | Abbonati