  1. Imparare a memoria le recensioni di Amazon non vale.
  2. Se si parla più di uomini che di libri, cambiate nome al gruppo.
  3. Per incentivare la partecipazione alla discussione aumenta l’offerta di alcol.
  4. Non leggere a voce alta le scene di sesso: non sei più alle medie.
  5. Se sei l’unico maschio nel circolo di lettura, il problema non sei tu: sono i maschi.

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Questo articolo è uscito sul numero 1664 di Internazionale, a pagina 122. Compra questo numero | Abbonati