La Volkswagen ha intenzione di ridurre la sua capacità produttiva in Europa di altri 500mila veicoli, scrive la Süddeutsche Zeitung. Il 5 maggio il gruppo automobilistico tedesco ha annunciato che porterà la sua produzione annuale mondiale a nove milioni di veicoli in seguito a un ulteriore taglio rispetto a quelli previsti. L’obiettivo è contenere le perdite causate dalla concorrenza cinese e dai dazi degli Stati Uniti. Nel primo trimestre del 2026 la Volkswagen ha cancellato un investimento da cinquecento milioni di euro nella sua produzione di auto elettriche nell’impianto in Tennessee, ma ha registrato una perdita operativa di 2,5 miliardi di dollari. ◆