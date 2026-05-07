I grandi produttori di auto attivi negli Stati Uniti – Ford, General Motors e Stellantis – hanno avvertito che la crisi energetica e delle materie prime provocata dalla guerra contro l’Iran potrebbe costargli quest’anno fino a cinque miliardi di dollari. Se la situazione non cambia, scrive il Financial Times, le aziende dovranno ridurre i costi e aumentare i prezzi. Se si conta anche l’effetto dei dazi voluti dal presidente Donald Trump sulle importazioni negli Stati Uniti, il costo potrebbe salire a sei miliardi di dollari. La materia prima che incide di più sulla produzione automobilistica è l’alluminio: i prezzi del metallo alla London metal exchange sono aumentati del 16 per cento dall’inizio della guerra, il 28 febbraio.