La vitamina d è un ormone che ha un ruolo fondamentale per la salute, spiega The Washington Post. Il corpo la produce con l’esposizione al sole, ma è possibile assumerla anche consumando alimenti che la contengono naturalmente ( come i pesci grassi, i tuorli d’uovo e l’olio di fegato di merluzzo) o che ne sono arricchiti (per esempio i funghi, i latticini, la maggior parte delle bevande vegetali e molti cereali per la colazione). Se si hanno livelli molto bassi di vitamina d, è bene ricorrere a un integratore.