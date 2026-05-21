Il 18 maggio a San Diego tre persone sono state uccise da due ragazzi di 17 e 19 anni che hanno aperto il fuoco in un centro islamico. I sospettati sono stati trovati morti poco dopo, non lontano dalla moschea, con ferite da arma da fuoco che a quanto pare si sono procurati da soli. Nell’auto di uno dei due ragazzi le autorità hanno trovato un biglietto con frasi contro i musulmani e in cui si fa riferimento all’orgoglio razziale. “Siamo molto allarmati”, ha detto ai giornalisti del Los Angeles Times Deana Helmy, presidente del Consiglio della Shura islamica della California del sud. Helmy ha spiegato che la sparatoria è avvenuta mentre nel centro si svolgevano le lezioni della scuola islamica e la moschea era in funzione. L’intervento della guardia giurata, una delle vittime, ha evitato che gli attentatori riuscissero a ferire o uccidere altre persone.◆