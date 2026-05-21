Il 20 maggio il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha pubblicato un breve video in spagnolo con sottotitoli in inglese in cui critica il governo di Cuba e offre all’Avana un nuovo rapporto con Washin­gton, a patto che il paese organizzi libere elezioni. Il 14 maggio John Ratcliffe, direttore della Cia, l’agenzia d’intelligence statunitense, era andato all’Avana per incontrare alcuni funzionari cubani, tra cui il ministro dell’interno Lázaro Álvarez Casas. Un funzionario della Cia aveva poi detto all’emittente Cbs che gli Stati Uniti si stanno preparando ad approfondire i loro legami economici e di sicurezza con l’isola. Due giorni dopo la visita di Ratcliffe il sito Axios aveva rivelato che Cuba avrebbe comprato 300 droni militari dalla Russia e dall’Iran e che ci sarebbero dei piani per usarli in un attacco contro la base statunitense di Guantanamo .